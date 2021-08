Officiële opening De Schakel in Leerbroek

LEERBROEK • Na jaren van overleg, sloop en nieuwbouw plus belemmeringen vanwege corona, is er op zaterdag 28 augustus dan toch eindelijk een officiële opening van dorpshuis De Schakel in Leerbroek.

De beheerders Adri en Aart van Zandwijk kijken uit naar de feestelijke dag. Zij zijn al sinds de ingebruikname in maart in functie. Adri: “We wilden geen opening voor slechts dertig genodigden, want het is een dorpshuis voor alle inwoners. Iedereen moet erbij kunnen zijn. Daarom hebben we het uitgesteld. We kijken uit naar de opening. Er zijn nog steeds mensen die niet weten dat we open zijn. Vier jaar hebben we in Leerbroek geen dorpshuis gehad. Nu kan er weer wat, binnen de grenzen van het eigen dorp. Ook de sportverenigingen zijn weer terug.”

Tussendeur

Adri en Aart zijn beheerders van zowel het dorpshuis als de sportzaal, die er onderdeel van is. “Het kerkelijk centrum wordt door de kerk beheerd. Als we een extra zaal nodig hebben kunnen we in overleg gebruik maken van het kerkelijk centrum. Er is een tussendeur.” Adri deed als beheerder en koster van de Bethelkerk in Leerdam ervaring op. “Daar verhuren we ook zalen.”

Ontmoetingsplek

Dat er weer een plek is waar mensen uit Leerbroek elkaar kunnen ontmoeten, vindt Adri belangrijk. “De klaverjasclub is vorige week weer gestart, het koor begint eind augustus, de school heeft het dorpshuis al gebruikt voor vergaderingen en het afscheid van groep en ook sportverenigingen maken er gebruik van. Als beheerders moeten wij zorgen voor activiteiten waar mensen zich in kunnen vinden. We luisteren naar hen en gaan na waar behoefte aan is. Een open eettafel is een voorbeeld. Vorige week kreeg ik de vraag: is er hier iets voor moeders met kinderen? Ik heb gezegd: laten we eens met elkaar om tafel gaan om te overleggen over de behoeften en mogelijkheden.”

Nieuwe initiatieven

Het dorpshuis kon gebouwd worden dankzij subsidie van de gemeente. De Hersteld Hervormde Gemeente bouwde voor eigen rekening. Beide delen van het complex hebben een eigen bestuur. Jan van Bemmel, voorzitter van het bestuur van de Stichting Dorpshuis de Schakel Leerbroek, hoopt dat er dankzij het nieuwe dorpshuis allerlei initiatieven ontplooid gaan worden, zoals zanguitvoeringen en dartavonden. “En op het plein is meer ruimte voor de wekelijkse markt. Op zonnige dagen wil het dorpshuis een terras openen waar voorbijgangers een kop koffie kunnen drinken. Er komen een oplaadpunt voor elektrische fietsen en een drinkwaterpunt van Oasen.”

Verlichting toren

Dank zij een initiatief van dorpshuis, Oranje vereniging en kerk zal de markante toren van Leerbroek voorzien worden van verlichting. Het geheel is een prachtige aanwinst voor de dorpskern van Leerbroek.

Programma

De opening op 28 augustus begint om 11.00 uur. Bezoekers zijn welkom vanaf 10.30 uur. Op het programma staan ook een kleedjesmarkt en een streekmarkt (vanaf 10.30 uur). Tussen 12.30 en 14.00 uur worden bezoekers getrakteerd op een drankje en een broodje hamburger. Vanaf 12.30 uur is het dorpshuis te bezichtigen. Ook de sportzaal, het kerkelijk centrum en de nieuwe advieswinkel van Univé zijn te bezichtigen.