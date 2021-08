Mobiele priklocatie bij De Reiger in Groot-Ammers

MOLENLANDEN/GROOT-AMMERS • De vaste GGD-priklocatie in Groot-Ammers wordt gesloten, maar na de zomervakantie komt er op het terrein van sporthal De Reiger een mobiele priklocatie. Dat heeft de gemeente Molenlanden geantwoord op vragen van de DoeMee!-raadsfractie. Ook elders in Molenlanden zal de mobiele priklocatie worden ingezet.

Naar verwachting zal de mobiele prikunit van 23 augustus tot en met 3 september beschikbaar zijn. ‘Dit om alle inwoners van Molenlanden de gelegenheid te bieden op een laagdrempelige manier ook zonder afspraak een (eerste) prik te halen’. Gemeente Molenlanden zal aan de komst van de ‘prikbus’ binnenkort extra aandacht besteden.

Gemeente Molenlanden verwacht dat nagenoeg iedereen die dat wil in Molenlanden in week 36 volledig gevaccineerd zal zijn. Gegevens per dorp, stad of wijk worden niet bekendgemaakt, omdat de privacy dan in het geding kan komen.

Maatwerk

Gemeente Molenlanden ondersteunt de komende periode de maatwerkcampagne van de GGD voor doelgroepen die achterblijven qua vaccinatiegraad. De mobiele priklocatie zal niet alleen in Groot-Ammers, maar op meerdere plekken in Molenlanden aanwezig zijn.

Ook de communicatie zal worden toegespitst op doelgroepen, zoals mensen die twijfelen over een coronavaccinatie, mensen met een migratieachtergrond en arbeidsmigranten. Molenlanden zal hiervoor de gemeentepagina en haar socialmediakanalen inzetten.