Inbrekers bij gehandicapte man in Noordeloos veroordeeld tot vijf en zes maanden cel

NOORDELOOS • Voor de inbraak bij een gehandicapte man en zijn echtgenote in Noordeloos hebben de twee daders woensdag celstraffen van vijf en zes maanden gekregen. Ook moeten ze de slachtoffers samen ruim 1300 euro schadevergoeding betalen.



Volgens de rechtbank in Dordrecht zijn zowel de 27-jarige Gorcumer Maurice V. als de 23-jarige Brian van H. uit Zaltbommel schuldig aan de inbraak. Tijdens het proces gaf alleen V. ruiterlijk toe dat hij op 12 april het huis binnen was gekomen door een keukenraam open te breken.



Aan de bewoners bood V. zijn excuses aan en vertelde hen dat de roof niet persoonlijk tegen hen was gericht. Vanwege de handicap van de man was het stel daar bang voor geweest.

Rust

‘Hopelijk kunnen ze na uw verklaring hun rust beter terugvinden’’, zei de rechtbank woensdag in haar vonnis. V. kreeg uiteindelijk vijf maanden celstraf, ook voor het bezit van 42 kogelpatronen.



Over de rol van de mogelijke mededader Van H. had de Gorcumer gezwegen, maar de rechtbank vond dat er voldoende bewijs was dat de man uit Zaltbommel medeplichtig was. Hij kreeg zes maanden celstraf, waarin ook de vondst van 300 gram verboden drugs was meegenomen.