Groot enthousiasme bij Zomer Beachwaterpolo Tour in Meerkerk: hup, in je onderbroek het water in

MEERKERK • Het enthousiasme was groot vrijdagavond bij de Vijfheerenlanden Zomer Beachwaterpolo Tour, die Meerkerk aan deed. Zó groot zelfs dat zich spontaan een team vanaf het aanpalende terras aanmeldde. Hup, in je onderbroek het water in.

Het zomerse buurtinitiatief is ontwikkeld door ZV Albatros uit Vianen, in samenwerking met De Linge PCG uit Leerdam. Iedere vrijdagavond ligt er ergens in de gemeente Vijfheerenlanden een opblaasbaar beachwaterpoloveld. Iedereen vanaf tien jaar met minimaal zwemdiploma B kan meedoen.

Naast Meerkerk zijn Hagestein, Hoef en Haag, Schoonrewoerd, Kedichem en Vianen in de Tour opgenomen.

De Zomer Beachwaterpolo Tour is overigens ook opgevallen bij Kern met Pit en dingt mee naar de Kern met Pit Prijs 2021.