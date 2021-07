Kassabonnenactie bij Bakkerij De Jager in Arkel weer groot succes voor ASV

ARKEL • Voor het zesde opeenvolgende jaar konden de klanten van Bakkerij De Jager in Arkel sparen voor ASV Arkel.

Voor de corona tijd konden alle kassabonnen ingeleverd worden in de kantine van ASV. In verband met corona stond de bus afgelopen jaar in de winkel. Wederom werd het dit jaar weer een groot succes.

Bakkerij De Jager sponsort ASV Arkel met 2 procent van het totaalbedrag van alle bonnetjes. Het bedrag waarmee de bakkerij ASV steunt is dit jaar 609,20 euro.

“We zijn als voetbalclub ontzettend blij met deze steun van onze bakker”, aldus de vereniging. Voorzitter Peter de Vries en Marjan van Vliet van ASV overhandigden de gouden doos met alle bonnetjes aan Marian den Besten en haar medewerkster.

Marian vertelde aan de voorzitter van ASV dat de actie komend seizoen weer verder gaat. Daar is de voorzitter erg blij mee, het is een mooie traditie geworden. Van 1 september 2021 tot 1 juli 2022 kan iedereen zijn kassabonnen weer inleveren, hopelijk in de kantine van ASV, want dat betekent dat corona achter de rug is.