Molenlanden voert onderzoek uit naar mogelijkheden om armoede tegen te gaan

MOLENLANDEN • Op initiatief van Progressief Molenlanden en ChristenUnie gaat het Molenlandse gemeentebestuur onderzoek doen naar mogelijkheden om armoede in de gemeente te bestrijden.

De twee partijen brachten dit voorstel afgelopen week tijdens de raadsvergadering in en kregen de steun van alle andere partijen. Paul Verschoor (Progressief Molenlanden): “Ook in een welvarende gemeente als Molenlanden leven er mensen onder de lage inkomensgrens. In gemeenteland zijn er allerlei instrumenten die ingezet kunnen worden om armoede tegen te gaan.”

Wethouder Lizanne Lanser gaat aan de slag om in beeld te brengen wat de maatschappelijke effecten en de voor- en nadelen van de verschillende instrumenten zijn. “Ik hoop in het eerste kwartaal van 2021 hierover bij u terug te komen.”