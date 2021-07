Overdracht Slingeland Festival aan De Donk Ministries

GOUDRIAAN • Eind juni is het Slingeland Festival officieel overgedragen. Hart voor de Waard geeft de organisatie van het evenement door aan De Donk Ministries / Crown Events.

Tijdens de overdracht werd de lange traditie van het Slingeland Festival onderstreept. Menno en Marianne Bons (links op de foto) waren betrokken bij de eerste jaargangen van het festival en vertelden over het ontstaan. Mijndert Verschoor en Marieke Bor (midden) vertegenwoordigden Hart voor de Waard. Zij mochten het stokje overdragen aan Matthias de Groot en Leo van Wijngaarden (rechts) als vertegenwoordigers van De Donk Ministries / Crown Events.

Het plan is dat er in 2022 weer een Slingeland Festival zal zijn. Crown Events wil graag de rijke traditie voortzetten in een nieuw jasje. Het festival is een begrip onder christenen in de Alblasserwaard en zij willen dit graag verder uitbouwen naar een modern meerdaags festival. Zoals met al hun events kiezen ze voor kwaliteit en sfeer, waarbij God op de eerste plaats staat. Het nieuwe Slingelandfestival staat voor beleving, feest en cultuur en een leven met God.