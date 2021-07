Vakantiepark Molenwaard officieel geopend met lichtshow op het water

OTTOLAND • Vakantiepark Molenwaard, dat al enkele weken volop in gebruik is, is donderdagavond officieel geopend. Dat gebeurde met een prachtige muzikale lichtshow op het water.

"We hebben als bedrijf grote dromen, die we voor een deel al hebben waargemaakt", sprak eigenaar Michael van Hoorne de vele aanwezigen vanaf een groot scherm toe. "Waar het vooral om draait: het creëren van geluk."

Ook onder anderen burgemeester Theo Segers en wethouder Arco Bikker kwamen aan het woord. "Vakantiepark Molenwaard wordt het vliegwiel voor de toeristische ontwikkeling in de gemeente Molenlanden", aldus Bikker.