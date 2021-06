Vijf nieuwe autoladders voor brandweer in Zuid-Holland Zuid

REGIO • De brandweer in de regio Zuid-Holland Zuid krijgt in de nabije toekomst de beschikking over vijf nieuwe autoladders.

Op woensdag 23 juni hebben Caren Frentz, directeur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) en Willem Diemont, managing director van Hilton Engineering op grote hoogte een contract ondertekend.

Beide directeuren stonden in een hoogwerker om hun handtekening te zetten. Met het ondertekenen van dit contract gunt de VRZHZ leverancier Hilton Engineer de levering van vijf dezelfde nieuwe redvoertuigen voor onze regio. Dat is uniek, want voorheen kocht iedere gemeente zijn eigen voertuig.

Efficiënte keuze

Caren Frentz is blij met deze ontwikkeling. “Hiermee laten we als organisatie zien dat we kiezen voor uniformiteit, uitwisselbaarheid en toekomstbestendigheid. Bovendien is het veel efficiënter, bijvoorbeeld in de opleiding van onze brandweermensen, maar ook in onderhoud.”

De keuze is op de Magirus autoladders van Hilton Engineering gevallen. Dit is wereldwijd de grootste en een zeer gerenommeerde leverancier van autoladders. Zij gaan onze regio voorzien van vijf wagens met een knikarm en een kleine draaicirkel, zodat de brandweermensen ook in krappe ruimtes goed uit de voeten kunnen.

Ron Baijens is projectleider en heeft het aanbestedingstraject begeleid. “Hilton Engineering voldeed op papier het beste aan onze eisen, maar ook in de praktijktest bleek dat zij onze eisen en wensen inderdaad goed verwerkt hadden. Vandaar onze keuze”, aldus een tevreden Baijens.

Handige knikarm

De nieuwe voertuigen worden uitgerust met een knikarm en dat heeft veel toegevoegde waarde bij incidenten. Het biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om bij een schoorsteen- of zolderbrand over de nok van het dak te komen. Ook kan met deze knikarm gemakkelijker onder het maaiveld gewerkt worden, bijvoorbeeld om slachtoffers van een schip langs de kade te halen. Daarnaast heeft het voertuig een korf die ruimte biedt aan vijf personen in plaats van drie en het voertuig is met een lengte van iets meer dan tien meter compact gebleven.

“Dat is de kracht van Hilton Engineering”, legt Diemont uit. “Wij hebben een ruim Magirus assortiment en passen de voertuigen graag aan de wensen van onze klanten aan.”

Met het ondertekenen van het contract, zijn de nieuwe autoladders besteld. Nu moet rekening gehouden worden met een levertermijn van zo’n veertien tot zestien maanden. Dat is normaal. Dan volgt een laatste check door de VRZHZ en kunnen de korpsen de voertuigen na een opleidingstraject in gebruik nemen. Het eerste voertuig wordt in 2023 opgeleverd en met tussenpozen van drie maanden volgen de andere wagens. Deze worden ingezet bij de kazernes in Oud-Beijerland, Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht en Gorinchem.