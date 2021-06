Drie servicepunten in Molenlanden gaan pas open als 1,5 meter losgelaten wordt

MOLENLANDEN • De drie servicepunten in de gemeente Molenlanden die gesloten zijn in verband met de coronamaatregelen, gaan pas weer open wanneer de 1,5 meter maatregel losgelaten wordt.

Dat meldt het gemeentebestuur van Molenlanden in een reactie op vragen die de SGP onlangs stelde. De partij had klachten opgevangen vanuit de samenleving dat inwoners nu grotere afstanden moeten afleggen voor bijvoorbeeld het ophalen van documenten.

Sinds het begin van de corona-pandemie heeft de gemeente Molenlanden de servicepunten in Groot-Ammers, Arkel en Bleskensgraaf gesloten, omdat op die locaties de wachtruimten ontoereikend zijn om de 1,5 afstand te waarborgen.

In Giessenburg en Nieuw-Lekkerland kan dat wel. Sterker nog, daar kunnen twee en in Nieuw-Lekkerland zelfs drie balies ingericht worden, zonder dat mensen te dicht op elkaar hoeven komen. In Giessenburg gaat de servicebalie daarnaast indien nodig ’s avonds open.

“In de gemeente Molenlanden is geen sprake geweest van achteruitgang in de dienstverlening”, concludeert het gemeentebestuur van Molenlanden in haar beantwoording aan de SGP. Zodra de coronamaatregel van de 1,5 meter niet meer kracht is, worden alle servicepunten weer opengesteld. Dat zal mogelijk in het najaar gebeuren. In de zomervakantie bekijkt de gemeente alvast wat nodig is om straks weer snel te kunnen opschalen.