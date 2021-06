Echte bakker op bezoek bij OBS de Ammers in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Dinsdag 15 juni was er een echte bakker bij OBS de Ammers langsgekomen, namelijk bakkerij van de Grijn.

Ronnie van der Grijn, vader van twee leerlingen op de school, kwam vertellen over zijn beroep. Hij had van alles meegenomen om te laten zien hoe brood, koekjes en cake wordt gemaakt. De kinderen in groep 1 en 2 mochten cakejes versieren met verschillende heerlijke toppings. Het was een geweldig succes!