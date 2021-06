‘Veilig en Fit blijven trappen’ bij Noorderhuis in Noordeloos

NOORDELOOS • Op woensdagochtend 23 juni organiseert GIGA Molenlanden samen met de Dorpskamer en een fietsdocent een bijeenkomst ‘Veilig en fit blijven trappen’ op het parkeerterrein van het Noorderhuis.

Tijdens deze ochtend maakt u kennis met verschillende fietsen en gaat u aan de slag met zowel theorie als praktijk, zoals een fietsparcours, remproef en tips bij het veilig op en afstappen. Neem uw fiets mee! Maar ook zonder fiets bent u welkom voor de koffie in de Dorpskamer of op het terras. De ochtend duurt van 10.00 tot 12.00 uur en we houden ons aan de coronamaatregelen. Voor info over de activiteiten van GIGA 06-19992628 of mail info@gigamolenlanden.nl. Voor informatie over de Dorpskamer 06-18150641.