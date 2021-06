Termeise emeritus predikant Sam Janse schrijft bijbelstudieboek ‘Eenvoudig leven’

AMEIDE • De Termeise emeritus predikant Sam Janse heeft samen met anderen een boekje geschreven over Bijbel en duurzaamheid: ‘Eenvoudig leven. ‘

Het boek bevat bijbelstudies over het goede leven. De schrijvers laten daarin zien dat de bijbel onze problemen van klimaatverandering en zeespiegelstijging natuurlijk niet kent, maar toch wel iets te zeggen heeft over duurzaam leven. “Als God onze Schepper is, zullen we met respect omgaan met zijn aarde en met onze medeschepselen”, aldus Sam Janse. “Met aarde lucht en water, met mens en dier en plant.”

In acht Bijbelstudies wordt dit uitgewerkt. Daarnaast staan er ‘groene levensverhalen’ in van mensen die proberen ernst te maken met deze boodschap en vertellen hoe ze duurzaam leven. De schrijvers vinden het belangrijk om niet vanuit een zure zuinigheid te zeggen wat er allemaal niet meer mag als je duurzaam leeft, maar om te laten zien wat we al hebben. Dan hoeft er een heleboel niet meer.

Sam Janse: “Eenvoudig leven is aandachtig leven met oog voor de kleine wonderen die je omringen: een zonsondergang, de ooievaar die overvliegt, het jonge veulen in de wei. We denken vaak dat ‘meer’ en ‘duurder’ en ‘verder’ ons gelukkig maakt, maar de Bijbel ontmaskert dat. Jezus noemt dat ‘het bedrog van de rijkdom’. De huidige reclame doet daar volop aan mee en belooft je van alles, maar maakt het niet waar. En onze planeet gaat eraan kapot.” Geïnspireerd door de Bijbelse boodschap zeggen de schrijvers (drie theologen en een econoom) dat het anders kan.

Gespreksvragen en praktische hints maken dit boekje geschikt voor gespreksgroepen. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd: Teken eens een blad van een boom na en ontdek de schoonheid ervan. Nodig een imker uit om iets over bijen te vertellen. Vraag aan je kerkenraad of er beleid is om duurzaam leven te stimuleren.

Janse: “Ik zie een verschuiving. Mensen ontdekken steeds meer dat we op deze grote voet niet verder kunnen. We moeten het alleen nog omzetten in een andere levensstijl. Heel concreet, heel praktisch. Dit boekje wil daarbij helpen.”

Het boek is uitgegeven bij KokBoekencentrum in Utrecht, telt 125 pagina’s en kost 12,99 euro.