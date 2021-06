Van Hoorne Entertainment speelt op dak van Goudse Schouwburg

GOUDA/MOLENAARSGRAAF • Producent Van Hoorne Entertainment uit Molenaarsgraaf en de Goudse Schouwburg slaan de handen ineen en presenteren op 18 juni een bijzondere locatie voor een theateroptreden: op het dak van de Schouwburg in Gouda.

Deze actie staat in het teken van de nationale campagne ‘Theater. Mooier dan ooit’, waarbij op hetzelfde moment vanaf tientallen daken van culturele instellingen door heel het land optredens te zien zullen zijn.

De producties van Van Hoorne Entertainment zijn jaarlijks te zien in de Goudse Schouwburg en de voorstelling van Belle en het Beest had er in 2020 in première moeten gaan, maar net voor het zover was gooide corona roet in het eten en alle 170 voorstellingen uit het seizoen moesten uiteindelijk worden verzet naar het nieuwe seizoen 2021/2022.

Versoepelingen

Ook de Goudse Schouwburg heeft haar handen vol gehad aan het constante verzetten van haar theaterprogramma, hopend op versoepelingen die uitbleven. Tot nu. De theaters zijn weer geopend. Nu nog voor 50 man, maar vanaf september als alles meezit weer met normale bezettingen. Op 19 juni start de kaartverkoop voor het volgend seizoen.

“We kunnen niet wachten om weer live te mogen spelen in de Goudse Schouwburg en gezinnen te laten genieten van al dat moois dat theater te bieden heeft”, stelt Esther van Santen van Van Hoorne Entertainment.

Toeleven

“Dat gaat verder dan de voorstelling, dat is ook het toeleven naar de dag, het binnenstappen in dat prachtige gebouw, het wachten in de zaal tot de voorstelling begint en het feestelijke gevoel waarmee ze uiteindelijk het theater weer verlaten. De magie van theater is voor kinderen zo geweldig en om dat te beleven samen met (groot)ouders is geweldig. Echt een familie-uitje om weer naar uit te kijken! We kunnen niet wachten om ons publiek weer te mogen begroeten.”

De voorstelling Belle en het Beest tourt van september 2021 tot en met juni 2022 en zal op vrijdag 7 januari in de Kerstvakantie te zien zijn in de Goudse Schouwburg.