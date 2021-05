Meester Wico viert 25 jaar onderwijs bij SmdB in Noordeloos

NOORDELOOS • Op dinsdag 25 mei was het 25 jaar geleden dat meester Wico, van de School met de Bijbel in Noordeloos, zijn loopbaan in het onderwijs begon. Dat verdiende een feestje!

’s Morgens werd hij opgehaald met een oude Kever, gevolgd door zijn eigen groep 7 op de fiets. Aangekomen op het schoolplein werd hij door de hele school feestelijk toegezongen met een persoonlijk lied. Daarna werd hem namens alle kinderen een cadeau aangeboden. Dit cadeau werd overhandigd door de zoons van Wico, Aron en Justin. Samen met zijn vrouw mag hij binnenkort gaan genieten van een ballonvaart!

De rest van de dag was gevuld met feestelijke activiteiten. Exotus Serpenti kwam langs om de kinderen kennis te laten maken met reptielen. Tussen de middag konden de kinderen een frietje halen bij een frietkar. De middag was gevuld met een sportieve activiteit, georganiseerd door GIGA Molenlanden. Tijdens deze activiteit kwamen de leerlingen meer over meester Wico te weten. Meester Wico verraste op zijn beurt iedereen met een stekje van een vlinderstruik.