Huisartsen in Streefkerk en Leerdam doen mee aan Prullenbakvaccin.nl

STREEFKERK/LEERDAM • De Streefkerkse huisarts Bart Bruijn en Huisartsenpraktijk M3 in Leerdam hebben zich aangesloten bij Prullenbakvaccin.nl, een website waarop coronavaccins worden aangeboden die anders vernietigd zouden worden, omdat ze binnen enkele uren moeten worden gezet.

De website Prullenbakvaccin.nl ging deze week online en werd in het leven geroepen door een huisarts die gefrustreerd raakte toen hij 58 goede vaccins moest weggooien. Een huisarts in opleiding, een chirurg/ hoogleraar en een softwareontwikkelaar kwamen met hem in actie. Het idee: praktijken die aan het einde van de dag vaccins over hebben die nog maar enkele uren houdbaar zijn, kunnen dat op de site aangeven.

De website is niet bedoeld voor mensen die een vaccin willen ontvangen. Zij worden gevraagd om ook niet naar de huisartsen te bellen die aangesloten zijn bij Prubllenbakvaccin.nl. Gevreesd wordt dat zij anders overspoeld raken met telefoontjes.

De website verbindt vaccinerende instellingen en -praktijken die coronavaccins overhouden met mensen boven de 18 jaar die (nog) niet gevaccineerd zijn tegen corona, maar dat wel zo snel mogelijk willen.