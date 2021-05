VDV Infra uit Groot-Ammers gespecialiseerd in openbare verlichting: ‘Als het bij ons brandt, dan gaat het goed’

Met twee nieuwe hybride hoogwerkers investeert VDV Infra uit Groot-Ammers in de toekomst. Het bedrijf van Marinus van der Vliet, zelf inwoner van Groot-Ammers, en Ad van Heumen uit Noordeloos is gespecialiseerd in openbare verlichting. VDV Infra is onder meer verantwoordelijk voor onderhoud, controle en vervanging van de lichtmasten in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

“En sinds we dat doen zijn er welgeteld nul storingen”, benadrukken de twee Alblasserwaardse ondernemers. “Wij en onze medewerkers leggen de lat hoog. Vervanging en onderhoud gaat razendsnel via onze 24-7 service. ’s Nachts zijn we onderweg om te controleren of alles werkt. Het is een groot voordeel dat we zelf in het werkgebied wonen; inwoners spreken er ons op aan als een lichtmast niet brandt en we voelen ons zelf zeer betrokken bij de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.”

Het bedrijf werd in 2011 opgericht door Marinus van der Vliet. Eerst werkte hij als zzp-er, maar in de loop van de jaren groeide het aantal medewerkers. VDV Infra kreeg enkele jaren geleden van Bureau Openbare Verlichting de verantwoordelijkheid voor de 55.000 lichtmasten in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden, Papendrecht, Gorinchem, Hendrik-Ido-Ambacht en Hardinxveld-Giessendam. In de loop van 2020 sloot Ad van Heumen zich aan. “Zijn zoon Sebastiaan kwam bij ons werken en zo kwamen we met elkaar in contact”, blikt Marinus terug. “Op dat moment groeide de hoeveelheid werk mij boven het hoofd.”

Ad had een jaar of vier geleden zijn aandeel in Adlas Metaal in Arkel verkocht. Met een lach: “En eigenlijk begon het weer wat te kriebelen. Daarom heb ik financieel geïnvesteerd in VDV Infra en heb ik Marinus geholpen om de bedrijfsvoering te professionaliseren. Dat was een forse ingreep, zowel wat betreft medewerkers als vervoer en materiaal. We zijn daar heel druk mee geweest. Nu is het bedrijf helemaal gestroomlijnd, is het financieel gezond en staan we er heel goed voor.”

De twee nieuwe hybride hoogwerkers zijn een voorbeeld van die ontwikkeling. De voertuigen rijden op brandstof, maar de ‘werkarm’ wordt voor honderd procent via een accu van stroom voorzien. Stil en schoon. “Die slag hebben we in de hele bedrijfsvoering gemaakt. Op het gebied van onder meer energie en afvalstoffen werken we zo duurzaam mogelijk.”

Zeker zo belangrijk: via Avres en Adviespunt Social Return is VDV Infra momenteel bezig om een jonge medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. “We vinden het gaaf om ook op die manier maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het is gewoon mooi om zo’n jongen een werkplek te bieden.”

En werk is er meer dan voldoende. De tienduizenden lichtmasten die het Ammerse bedrijf in onderhoud heeft brengen de nodige werkzaamheden met zich mee. Ad en Marinus zijn daarnaast druk bezig om nieuwe opdrachtgevers binnen te halen. “De gesprekken lopen met meerdere partijen. Dat ziet er heel gunstig uit. De komende jaren willen we VDV Infra verder uitbouwen en tot dé partner voor openbare verlichting in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden maken.”

www.vdvinfra.nl