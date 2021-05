Gemeente vestigt aandacht op priklocatie in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • De gemeente Molenlanden vestigt de aandacht op de onlangs geopende priklocatie in sporthal De Reiger in Groot-Ammers, omdat gebleken is dat mensen niet altijd gebruik maken van de dichtstbijzijnde prikmogelijkheid.

Wanneer iemand gevaccineerd wil worden in Groot-Ammers, kan dat aangegeven worden bij de landelijke afsprakenlijn.

Het gaat bij het maken van een afspraak weleens mis, omdat de postcode opgegeven moet worden. Het systeem zoekt dan de vaccinatielocatie zo dicht mogelijk in de buurt van het adres. Dit landelijke systeem maakt gebruik van Google Maps en houdt bijvoorbeeld niet altijd rekening met de mogelijkheid om met de pont over te steken.

Omdat er in Groot-Ammers voldoende ruimte is om op korte termijn een afspraak te maken, vermeldt de gemeente Molenlanden nadrukkelijk dat die locatie beschikbaar is.