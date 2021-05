Zorgen over mogelijke aanleg nieuw waterwingebied in Streefkerk

STREEFKERK • De fractie van ChristenUnie in Molenlanden is bezorgd over de eventuele aanleg van een nieuw drinkwaterwingebied in Streefkerk. De partij heeft hierover vragen gesteld aan het gemeentebestuur van Molenlanden.

Drinkwaterbedrijf Oasen doet momenteel onderzoek naar een nieuw wingebied om aan stijgende drinkwatervraag te kunnen blijven voldoen. Eén van de locaties die in de regio onderzocht wordt, is bij Streefkerk.

In totaal zijn er zeven locaties in de Alblasserwaard en de Krimpenerwaard die onderzocht worden, maar de locatie in Streefkerk baart op de CU op voorhand al zorgen.

“Het is belangrijk om de gevolgen goed te onderzoeken, denk aan bodemdaling in combinatie met de recente ontwikkelingen rondom het afgeronde dijkverzwaringsproject en het nieuwe dijkverzwaringsproject dat gepland staat voor 2024-26”, aldus Pieter van Bruggen van de ChristenUnie. “Goede informatie en communicatie is van groot belang evenals duidelijkheid over de rol van de gemeente en de betrokkenheid van de omwonenden.”

De partij wil weten wat de rol van de gemeente Molenlanden is in de zoektocht naar een nieuw waterwingebied en hoe omwonenden betrokken worden bij het proces. Ook wil de partij weten of er voldoende onderzoek gedaan wordt naar de mogelijke nadelige gevolgen van het winnen van water. Bodemdaling wordt als voorbeeld genoemd. En dat zou weer een nadelig gevolg kunnen hebben voor de dijk.