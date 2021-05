Rabobank Lek en Merwede steunt ‘Heel Molenlanden actief tegen kanker’ met cheque van 500 euro

GOUDRIAAN/MOLENLANDEN • Rabobank Lek en Merwede steunt het evenement ‘Heel Molenlanden actief tegen kanker met Pinksteren’ met 500 euro. De cheque is door Corrie de Kluijver namens de Rabobank overhandigd aan initiatiefnemer Francis van der Grijn van Roparunteam 135 Goudriaan.

‘Heel Molenlanden actief tegen kanker met Pinksteren’ bestaat uit twee onderdelen: een run-bike-run voor teams en een laagdrempelig virtueel evenement. De deelnemers ontvangen een medaille, die worden gesponsord door de Rabobank. De opbrengst van het evenement, dat gehouden wordt in het Pinksterweekend, is bestemd voor het Hospice in Gorinchem.

Virtuele run

Aan de virtuele run kan individueel worden meegedaan: hardlopen, wandelen of fietsen vanaf 5 kilometer. Hiervoor is een speciale live tracking app beschikbaar. Inschrijven kan via: https://proreg.entrysystem.live/nl//?id=K9KxpZkrZUOt2L1c_u2J9w

Run-bike-run

De run-bike-run voor teams van acht sporters (verdeeld in de subteams A en B) gaat over 125 of 250 kilometer. Als team A actief is, rust team B. Het parcours loopt door Molenlanden, met Goudriaan als start- en finishlocatie. Opgeven kan nog door te mailen naar: heelmolenlandenrent@gmail.com.

Doelen

De Roparun zelf is vanwege de coronapandemie verplaatst naar het najaar. Met het alternatief in het Pinksterweekend -de gebruikelijke datum van de Roparun- willen de initiatiefnemers geld inzamelen voor een goed doel, in dit geval het Hospice in Gorinchem.

Maar er zijn meer doelen. “Samen ervoor zorgen dat iedereen, écht iedereen, mee kan doen en in beweging komt”, vertelt Janie het Lam van Active Birds, organisator van het virtuele event. “We willen mensen uit Molenlanden bij elkaar brengen. Plezier voor sporter, vrijwilliger en toeschouwer.” Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor beweging en gezondheid.