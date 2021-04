Onderzoek naar randweg Nieuwland

VIJFHEERENLANDEN • De kleinst mogelijke meerderheid (16-15) van de gemeenteraad Vijfheerenlanden stemde voor een amendement bij het Mobiliteitsplan Vijfheerenlanden om (net als voor Leerdam en Lexmond) alsnog onderzoek te doen naar een randweg door Nieuwland. Het voorstel werd gesteund door CDA, SGP en VHL Lokaal.

De randweg zal volgens CDA-raadslid Henk van Nieuwenhuijzen vooral nodig zijn omdat er in de komende jaren veel huizen gebouwd worden in de wijk Broekgraaf in Leerdam. Veel nieuwe bewoners kiezen de route via de Nieuwe Geer en de Zijlkade in Nieuwland om naar de A27 te komen. Dat leidt in de nauwe doorgang in het dorp tot gevaarlijke situaties.

Geen valse verwachtingen wekken

ChristenUnie, VVD, D66, ChristenUnie, PvdA, Lokaal Alert en uiteindelijk ook GroenLinks zijn niet overtuigd de randweg tot topprioriteit te benoemen. Gezien de financiële situatie van de gemeente is deze investering zonder steun van de provincie niet realistisch.

“We mogen geen valse verwachtingen wekken”, vond D66-raadslid Jaap Breur. Ook wethouder Zevenhuizen bevestigde nog eens dat de provincie momenteel echt niet met een pot met geld staat te rammelen.