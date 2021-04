Kledingwinkel Bas van Zessen opent voor het eerst deuren van nieuwe zaak

BRANDWIJK • Bijna twee jaar na de brand die het oude onderkomen in as legde, opende kledingwinkel Bas van Zessen in Brandwijk dinsdagochtend officieel de deuren van de nieuwe zaak.

Voor de trouwe klanten is het verschil wat afstand betreft maar enkele meters; de noodwinkel staat vlak naast de nieuwbouw nog steeds opgesteld in 'Braank'. "Daar wilden we een groot feest in geven rond de opening, maar dat kan nu helaas niet", stelt Bas van Zessen. "We gaan dat zeker op een ander moment nog inhalen."

Bij binnenkomst is de eerste indruk de vertrouwdheid; het interieur ademt hetzelfde gevoel als de oude winkel. "Robuust, natuurlijk en industrieel, dat wilden we vooral terug laten komen", knikken Kevin en Max, de zonen van Bas en mede-eigenaren. "En natuurlijk is de gastvrijheid en de klantvriendelijkheid nog precies hetzelfde als klanten van ons gewend zijn."

Groter

Wat wel verandert is: de winkel is een stuk ruimer dan de voorganger. "We zijn van zeshonderd naar duizend vierkante meter gegaan, dus we hebben fors uitgebreid. De ruimte om rond te lopen is een stuk groter geworden. Daarnaast hebben we nieuwe merken in het assortiment opgenomen, zoals Chasin', Petrol Industries en voor de dames Opus en Tom Tailor Denim."

Daarnaast zijn er vierkante meters gereserveerd voor 'shop in shop'-afdelingen van leveranciers. Blikvangers zijn ook de stoere Land Rover en de Apecar, een gemotoriseerde driewieler.

Blikvanger in de winkel is een houten opstelling, voorzien van een lange tafel en kleine tafels met stoelen en een keuken. Een warme en huiselijke plek, stelt Bas van Zessen. "Poldershoppen is ook gewoon gezellig. Hier kun je lekker even zitten, wat kletsen en een kop koffie of thee drinken. We zijn erg blij dat we hier nu de ruimte voor hebben."

Ventilatie

Zeker zo belangrijk, al zie je het niet: het ventilatiesysteem. "Dat is één van de weinige voordelen van de coronacrisis. We beseffen nu pas echt hoe belangrijk gezonde lucht is. Vandaar dat we voor een top ventilatiesysteem gekozen hebben. Je kunt hier echt gezond winkelen."