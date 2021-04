WIJIJ zet in op ‘leren en ontwikkelen’ met opleidingen-aanbod

MEERKERK • Om iemands kansen op de arbeidsmarkt te vergroten of juist om verder te groeien, biedt WIJIJ (spreek uit: wij jij) vanaf deze maand een trainingsaanbod voor iedereen die op het platform is ingeschreven.

WIJIJ, dat mensen en werk koppelt op basis van talent en passie, zet vol in op het thema ‘blijvend leren en ontwikkelen’. In samenwerking met Hive, partner in ontwikkeling en opleiding is een online cursusaanbod samengesteld (Hive-Academy), dat aansluit op een brede doelgroep. Voor mensen die nog een stapje verder willen, bestaat de mogelijkheid om toegang te krijgen tot het hele Hive-assortiment van ruim 500 opleidingen.

WIJIJ is een platform waar werk (banen) en mensen elkaar vinden. Nu wordt er een opleidingsaanbod aan toegevoegd. De trainingen zijn zo gekozen dat een brede groep er baat bij heeft. De inhoud is divers en varieert van ‘Zakelijk Engels’ of ‘Office 365’ tot trainingen op het gebied van persoonlijke (21e eeuwse) vaardigheden zoals ‘Omgaan met veranderingen’ en ‘Effectief communiceren’. Iedereen die is ingeschreven op WIJIJ.nl kan er onbeperkt gebruik van maken, ongeacht of je op dit moment actief op zoek bent naar (ander) werk, of niet.

Blijven leren

‘Voor iedereen is het belangrijk nooit te stoppen met leren en ontwikkelen, al was het alleen al om bij te blijven. De inhoud van werk wijzigt continue’, zegt projectleider Marjan Lancee van WIJIJ. ‘Een leven lang leren en ontwikkelen is meer dan ooit van deze tijd, want banen veranderen, technologie gaat steeds sneller en er wordt meer van je gevraagd. Nieuw werk gaat vrijwel altijd gepaard met nieuwe vaardigheden. Wij ondersteunen daarbij.’

‘Opleidingen zijn een logisch vervolg op de matching-activiteiten van WIJIJ. Met behulp van persoonlijkheidstesten op het platform krijgen kandidaten inzicht in welk soort werk en welke beroepen bij hem of haar passen. Soms is aanvullende scholing nodig om een overstap te maken. Daar kunnen we nu heel makkelijk in voorzien.’

Netflix-achtige omgeving

De online opleidingen van Hive zijn kort en krachtig. Geen stapels boeken of een maandenlange studie, maar juist korte trainingen die je steeds een stap verder brengen. ‘Want het moet natuurlijk wel leuk zijn’, vindt Lancee. De Hive-Academy is laagdrempelig waar in een Netflix-achtige omgeving de verschillende opleidingen worden gepresenteerd. Per training staat het niveau en de leervorm aangegeven, zoals e-learning of webinar. Sommige worden afgesloten met een toets. Het certificaat kan direct aan het e-portfolio (een modern CV) worden toegevoegd.

Lokale initiatieven

Naast de koppeling met het Ontwikkelplatform Hive werkt WIJIJ ook actief samen met lokale initiatieven voor scholing, zoals de SITY-Academy in de regio Gorinchem, voor korte praktijkgerichte technische opleidingen.

Lancee: ‘Deze opleidingstrajecten zijn belangrijk om lokaal adequaat op de arbeidsmarkt in te spelen. Wanneer we een tekort aan bepaalde gekwalificeerde mensen signaleren, kunnen we daar actief op inspelen met een regionale organisatie. Zo creëert WIJIJ nieuwe kansen voor werkzoekenden, werkgevers en werknemers.’

Hive brengt mensen in de ‘leer en ontwikkelstand’. Hive is een nieuw, snel groeiend en eigenzinnig concept voor werkend en niet-werkend Nederland om ‘bij te zijn en blijven in een snel veranderende wereld’. Door de grote veranderingen op de arbeidsmarkt als gevolg van automatisering en robotisering, is Hive in 2017 opgericht.