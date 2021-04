Symphonia verkoopt tompoucen om de clubkas te spekken

HOOGLBLOKLAND • Muziekvereniging Symphonia uit Hoogblokland houdt een actie waarbij tompoucen van echte bakkerskwaliteit verkocht worden.

Ze kosten 7 euro per doosje van vier stuks. Bestellingen kunnen tot uiterlijk dinsdag 20 april doorgegeven worden via acties@symphoniahoogblokland.nl. Graag daarbij vermelden om hoeveel doosjes het gaat, naam, mobiel nummer, bezorgadres en de gewenste betaalmethode. Geld overmaken kan naar NL73 RABO 0322 2024 77 t.n.v. Muziekvereniging Symphonia Hoogblokland, o.v.v. van naam en Tompoucen-actie 2021. Contant betalen in een enveloppe is ook mogelijk, voorzien van naam.

De tompoucen worden dan maandag 26 april gratis thuisbezorgd (tot maximaal 15 km vanaf Hoogblokland).