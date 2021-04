Nieuwe gids met 14 wandelingen laat wandelaar de Drechtsteden zien

DORDRECHT • Op dinsdag 6 april verscheen bij Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig de gids ‘Wandelen buiten de binnenstad van Dordrecht’. Loek en Irene Heskes zwierven 14 dagen door de Drechtsteden en maakten er een mooie wandelgids.

Er zijn weinig steden die zoveel mogelijkheden voor de wandelaar bieden als Dordrecht. Natuurlijk is er de historie van de stad zelf. De monumentale panden en de fraaie pleinen met gezellige terrassen en cafe’s staan borg voor gezelligheid, historie en levendigheid. Een ommetje in deze stad is dan ook zeker de moeite waard. Dan is er ook nog de unieke ligging op het kruispunt van grote en belangrijke waterwegen. In Dordt is er altijd wel een onverwacht hoekje of poortje van waaruit je de drukbevaren rivieren kunt zien. Op een bankje aan het Groothoofd kun je je gemakkelijk een paar uurtjes vermaken met de keur aan schepen die voorbij vaart.

En als je de drukte zat bent brengt een fantastisch netwerk aan waterbusverbindingen je binnen een half uurtje naar de polders rondom Dordrecht, de molens bij Kinderdijk of de natuur in de Biesbosch. Uniek in deze gids is de ondersteuning door middel van de paaltjes van het wandelnetwerk. Dus nóg minder kans te verdwalen en met de tips van de auteurs is een terrasje of een leuke uitspanning altijd op loopafstand. De garantie voor veertien leuke dagen rondom Dordt.

De wandelgids telt 128 pagina’s en is voor € 16,95 te koop bij de betere boekhandel en op de website van Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig www.gegarandeerdonregelmatig.nl.