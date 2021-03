De voor-en nadelen van online daten

Online dating is nu ongeveer zo’n 10 jaar terug ontstaan en is inmiddels niet meer weg te denken. Waar het de afgelopen jaren al veel aan populariteit won, is online dating in 2020 en 2021 explosief gestegen.

De verschillende lockdowns hebben ervoor gezorgd dat het praktisch onmogelijk is om fysiek nieuwe mensen te ontmoeten. Het online daten is hierin een perfecte uitkomst geweest! In deze blog vertellen we je meer over de voor-en nadelen van online dating.

Nadelen online dating

Online dating heeft enkele sprekende nadelen. Deze nadelen bevinden zich vooral op het gebied van persoonlijkheid. Deze problemen op het gebied van persoonlijkheid uit zich op verschillende manieren. Zo kan het voorkomen dat je met een totaal ander iemand een gesprek hebt dan dat je in eerste instantie voor ogen had. Dit was echter vroeger een groter probleem dan tegenwoordig.

Platforms als vijftigplusdating.nl hebben strenge verificatie-eisen bij het openen van een account. Het frauderen met de identiteit wordt hierdoor lastiger gemaakt. Daarnaast kan het natuurlijk voorkomen dat iemand een situatie op het internet mooier kan afschilderen dan dat het daadwerkelijk is. Iemand kan via een chat ontzettend sociaal, geïnteresseerd en open zijn terwijl hij/zij dat in het echte leven helemaal niet is.

Voordelen online dating

Het online daten heeft natuurlijk ook tal van voordelen, anders was het ook niet zo populair geworden! Het online daten heeft ervoor gezorgd dat mensen elkaar veel makkelijk kunnen vinden. Waar mensen die geïnteresseerd zijn in 50 plus dating vroeger niet of nauwelijks in contact kwamen met singles van de eigen leeftijd, heeft online dating ervoor gezorgd dat je honderden singles van jouw leeftijd kunt vinden! Het online daten zorgt er dus letterlijk voor dat er meer mensen bij elkaar komen! Het is de brug geweest tussen het vraag en aanbod op de liefdesmarkt.

Daarnaast is het online ook veel gemakkelijker om een gesprek aan te knopen. Wanneer je in de supermarkt een single tegen het lijf loopt zul je niet snel een ‘verkennend gesprek’ voeren. Als je dezelfde persoon zou tegenkomen op een online dating platform is die stap toch veel sneller gezet.