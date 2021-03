Corona in meerdere groepen op CBS De Bron in Molenaarsgraaf; school ruim week dicht

MOLENAARSGRAAF • Vanwege een steeds verder om zich heen grijpende corona-uitbraak op christelijke basisschool De Bron in Molenaarsgraaf, is besloten om de school ruim een week te sluiten.

Directeur Kees Boender: “Er zijn in verschillende groepen enkele besmettingen geconstateerd. Geen hoge aantallen, maar omdat het zich breed in de school verspreid heeft en omdat donderdag bekend werd dat een derde leerkracht positief getest was, hebben we besloten om de school tot en met volgende week zondag te sluiten.”

Vanuit huis

Boender zit zelf ook in quarantaine, omdat hij deze week meer dan een kwartier in contact is geweest met één van de collega’s die besmet blijkt te zijn met het virus. Hij heeft toen voldoende afstand gehouden en heeft zelf geen klachten, maar werkt uit voorzorg nu vanuit huis.

“Gelukkig heb ik van niemand gehoord dat er ernstige klachten zijn, zowel niet van leerkrachten als van de kinderen. De leerkrachten die positief getest zijn, kunnen zelfs gewoon lesgeven vanuit huis, want dat hebben we nu gelijk weer opgestart.”

Expertise

Tijdens de afgelopen twee lockdowns heeft de school voldoende expertise opgebouwd met thuisonderwijs, waardoor dat nu snel weer opgepakt kan worden. “Het kost voor iedereen natuurlijk de nodige energie, maar het lukt ons om het thuisonderwijs snel te organiseren.”

Behalve de drie positief geteste leerkrachten, waarvan er eentje deze week met zwangerschapsverlof is gegaan en waarvoor dus al vervanging geregeld was, zijn er dertien kinderen besmet.

Ouders beslissen

“Dat is het aantal besmettingen voor zover wij dat weten. Wij dringen vanuit de school niet aan op het testen van kinderen. Die afweging laten we geheel over aan de ouders van de kinderen. Ze mogen zich na vijf dagen laten testen en kunnen dan bij een negatieve test uit quarantaine. Maar ik weet dat er ook ouders zijn die ervoor kiezen om niet te testen, maar de tien dagen quarantaine uit te zitten.”

De school is in voortdurend contact met de GGD. De beslissing om de school te sluiten, is genomen door het schoolbestuur. Als de besmettingen voldoende uitgedoofd zijn, zal De Bron in Molenaarsgraaf op maandag 29 maart weer opengaan.