Teleurstelling bij Alblasserwaardse CDA-ers Frank Meerkerk en Cees de Jong

ALBLASSERWAARD • Ze hoopten allebei in de Tweede Kamer te komen, maar Den Haag is na de verkiezingsuitslag van woensdag nog ver weg voor CDA-ers Frank Meerkerk uit Ottoland en Cees de Jong uit Hoogblokland.

Frank Meerkerk was als nummer 24 op de lijst afhankelijk van een forse verkiezingsoverwinning en/of regeringsdeelname van het CDA, Cees de Jong uit Hoogblokland vertrouwde als nummer 35 op zijn agrarische achterban om in een landelijke campagne met voorkeursstemmen in de Tweede Kamer te krijgen.

“Volgende week donderdag of vrijdag horen we het aantal voorkeursstemmen”, reageert De Jong. “Theoretisch is er dus nog de mogelijkheid dat ik in de Tweede Kamer kom. In deze regio heeft het CDA niet zoveel verloren en haalt de Boeren Burger Beweging weinig stemmen, maar als ik eerlijk ben is de kans gezien het resultaat van het CDA heel klein.”

Kater

Ook voor Frank Meerkerk is er de teleurstelling. “Zonder te drinken, heb ik toch een kater”, stelt hij. “We voelden natuurlijk al aan dat het in de peilingen niet lekker liep. Als CDA hebben we gekozen voor heel lokaal georiënteerde aanpak, met veel kandidaten uit de regio. Blijkbaar is dat geluid weggevallen in de strijd tussen de landelijke partijleiders.”

Desondanks is zijn rol in de landelijke politiek niet uitgespeeld. “Mijn doel was en is om mijn praktijkexpertise als fiscalist in te zetten voor het midden- en kleinbedrijf en zzp-ers, als tegenwicht voor alle aandacht voor multinationals. Ik heb inmiddels al contact gehad met de landelijke top van het CDA en zij willen daar graag gebruik van maken, al is het dan niet via de Tweede Kamer.”

Agrarische sector

De twee Alblasserwaardse CDA-ers zijn niet alleen teleurgesteld over het verlies van hun partij, maar maken zich ook zorgen over de winst van andere partijen. De Jong: “De winst van D66 is slecht nieuws voor de agrarische sector. Dat betekent een groot gevaar voor de toekomst van de boeren. Mijn zorgen daarover zijn hierdoor alleen maar toegenomen.”

En Meerkerk: “Ik houd echt mijn hart vast voor de komende jaren. De zogenaamde progressieve partijen hebben beloftes gedaan die op papier er goed uitzien, maar in de praktijk desastreus zijn voor onder meer het bedrijfsleven in Nederland.”