John Ros uit Molenaarsgraaf voelt zich niet serieus genomen na diefstal door thuishulp

MOLENAARSGRAAF • John Ros (49) uit Molenaarsgraaf werd op 4 november vorig jaar bestolen door zijn thuishulp. Ze nam 500 euro mee uit een potje dat in de kast op zijn slaapkamer stond. Hij meldde dit bij de thuishulporganisatie en schakelde de politie in en deed aangifte, maar hij voelt zich niet serieus genomen.

Omdat het verhaal hem nu, na enkele maanden, nog steeds dwars zit, wil hij zijn verhaal doen.

Beetje vreemd

John is blind en heeft al jarenlang thuishulp via Tzorg. “Die week in november had ik een vervangster omdat mijn vaste thuishulp een weekje vrij had. Ze deed tijdens haar werk wat vreemd, want ineens wilde ze naar buiten om te bellen met een cliënt. Later hoorde ik dat ze Tzorg had gebeld omdat ze iemand gezien zou hebben op mijn slaapkamer.”

John gelooft haar niet. Hij is ervan overtuigd dat ze dit gedaan heeft als dekmantel voor haar eigen diefstal. “Ze kon geen signalement geven, dat is natuurlijk vreemd. Daarnaast ben ik dan wel blind, maar niet gek. Ik heb niemand naar binnen horen komen en laat zelf nooit iemand zomaar toe in mijn slaapkamer.”

Gelijk controleren

Meteen nadat de inval-thuishulp om 15.00 uur vertrokken was, ging John naar boven om zijn slaapkamer te controleren. “Ik voelde gelijk dat de schuifdeur niet helemaal dichtzat. Ik doe die altijd helemaal dicht, maar nu stond die op een kier.”

John belde direct met Tzorg en die stuurde iemand langs om het verhaal van John aan te horen. Omdat de betreffende thuishulp ontkende, heeft Tzorg geen verdere actie ondernomen. John kreeg het advies om aangifte te doen bij de politie. Hij heeft dit gedaan, maar ook dit leverde niks op. “Omdat het moeilijk is om dit te bewijzen, kunnen ze er niet zoveel mee.”

Onvoldoende bewijzen

Woordvoerder Gijs van Nimwegen van de politie bevestigt wat John vertelt. “Het verhaal van het slachtoffer bevat onvoldoende bewijzen om tot vervolging over te gaan”, aldus Van Nimwegen.

Toch geeft hij het advies om altijd aangifte te doen van dergelijke zaken, want het zou zomaar kunnen zijn dat een diefstal toch opgelost kan worden.

Woordvoerder Erwin Vos van Tzorg betreurt het verhaal van de in hun ogen vermeende diefstal. “Direct na de melding door de cliënt heeft onze regiomanager de cliënt thuis bezocht en goed geluisterd naar zijn verhaal.”

Wederhoor

“Ook hebben we de beschuldigde medewerkster, die als invalkracht bij de cliënt was, direct uitgenodigd voor een gesprek om wederhoor toe te passen. De medewerkster ontkende de beschuldigingen en er waren verder geen aanwijzingen bij haar andere cliënten voor het vermeende gedrag. Voor ons als werkgever was er daarom geen gegronde aanleiding om vervolgstappen te ondernemen.”

De gedupeerde John Ros kan niet anders dan berusten in wat gebeurd is. “Maar het blijft vervelend voelen dat je niet echt geloofd wordt. Die thuishulp heeft gewoon zitten liegen. Het gaat me niet eens om het geld, ik verwacht niet dat ik dat kan terug krijgen. Maar die vrouw kan nu gewoon doorgaan met haar praktijken. Dat vind ik erg.”

“Mijn vaste medewerksters Bartje, Klazien en Nel begrijpen ook niks van dit verhaal”, vertelt John tot besluit. “Met hen heb ik ook nooit problemen gehad. Ik ben altijd juist heel tevreden met de thuishulp.”

John heeft intussen een kluisje aangeschaft.