De Punt in Arkel plant enkele honderden bomen in Molenlanden

ARKEL • Vrijwilligers van de Punt Arkel hebben afgelopen maanden meegewerkt aan het project Meerbomen.nu.

Dat is de landelijke actie van Urgenda, Caring farmers en Stichting Meergroen om 1 miljoen bomen te planten in Nederland.

Deze bomen worden uitgespit op plekken waar ze te veel zijn. Vaak gaat het om zaailingen; kleine boompjes van 0,5 tot 1,5 meter. Vervolgens worden ze door vrijwilligers op locatie geplant, waar ze uit kunnen groeien tot volwassen bomen of struiken.

Soortenrijkdom

De Punt Arkel heeft circa 600 bomen en struiken verzameld in een ‘bomen-hub’ aan de Vlietskade. Hier zijn deze week twee bosjes aangeplant bestaande uit 15 verschillende streek-eigen soorten.

In totaal zijn er 250 boompjes en struiken geplant. Dit is een grote aanwinst voor de biodiversiteit, waarvan in de toekomst insecten en vogels profiteren. Voor de inwoners van Arkel is een bijkomend voordeel dat een deel van het industrieterrein vanaf de Vlietskade aan het zicht wordt onttrokken.

Lang gekoesterde wens

Hiermee is een begin gemaakt met de realisering van een lang gekoesterde wens van inwoners van Arkel: vergroening van het bedrijventerrein. Voor de eigenaren van de grond, Bob Stam en Esther Vermeer, is het een welkome start voor de natuur-vriendelijke inrichting van hun perceel.

Eerder werden bij Mattias Verhoef in Brandwijk, biologische veehouder, 200 boompjes geplant in het kader van ‘agro-forestry’. In de toekomst kunnen de koeien daar zelf hun eten uitzoeken.

De resterende bomen en struiken gaan naar andere plantlocaties van Meerbomen.nu. Voor meer informatie: www.Meerbomen.nu of www.dePuntArkel.nl.