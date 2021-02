Dierenasiel en Stichting hond en gedrag Gorinchem starten Puppy Playtime

GORINCHEM • Dierenasiel en Stichting hond en gedrag Gorinchem starten samen het project Puppy Playtime.

De aanleiding van het project zijn de vele telefoontjes van puppy eigenaren die problemen hebben met de opvoeding of het socialiseren van hun pup. Normaal worden al deze zaken behandeld in de groep bij de hondenschool maar dat is nu niet mogelijk in verband met de coronamaatregelen. Door deze signalen maken de gedragstherapeuten, trainers en medewerkers zich zorgen en hebben daarom de Puppy Playtime opgezet.

Dit is voor puppy´s tot zes maanden. Ze kunnen dan een of twee keer per week een dagdeel komen. De pup kan dan verantwoord spelen met leeftijdsgenoten. hoort en ziet nieuwe indrukken en krijgt veel positieve aandacht van mensen. Bij het halen krijgt de eigenaar advies en tips mee voor thuis van de gedragstherapeuten. Ook is er de mogelijkheid voor individuele begeleiding. Voor vragen of aanmelden: 0183-624275 (dagelijks bereikbaar van 08:30 tot 13:00 en van 15:00 tot 18:00 uur).