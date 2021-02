Combinatieplan De Schakel in Leerbroek opent in maart deuren voor kerk en school

LEERBROEK • Het nieuwe dorpshuis met kerkzalen en sportzaal in Leerbroek nadert zijn voltooiing. Komende maand wordt het in gebruik genomen.

De initiatiefnemers verwachten dat de nieuwe accommodatie aan de Dorpsweg het dorp een impuls zal geven.

Jaren overleg

Naar verwachting wordt door de kerk begin maart voor het eerst gebruik gemaakt van het Kerkelijk Centrum en neemt CBS Eben Haëzer in diezelfde week de sportzaal in gebruik. Kees Spruijtenburg en Jan van Bemmel zijn blij met het resultaat van vele jaren overleg. Van Bemmel is voorzitter van het stichtingsbestuur, Spruijtenburg is van de Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek. “De kerk had al jaren ruimtegebrek”, vertelt Spruijtenburg.

Verbindend

Al in 2012 voerden initiatiefnemers gesprekken met de toenmalige gemeente Zederik. “In 2016 begonnen we met een voorbereidingscommissie”, zegt Van Bemmel. “Aanvankelijk was er weerstand tegen samenwerking met de kerk. Mensen zeiden: ‘Straks mogen we niet meer klaverjassen, dat vindt de kerk niet goed.’ We zeiden: we worden goede buren. Het proces heeft verbindend gewerkt. In januari 2019 is Stichting Dorpshuis De Schakel opgericht. Kerkelijk centrum en Dorpshuis zijn gerealiseerd in één bouwstroom maar financieel, qua eigendom, beheer en bestuur strikt gescheiden. Samen verleenden we de opdracht aan lokale aannemer ATB.”

Financiering

De financiering zorgde voor strubbelingen. Van Bemmel: “De gemeente had in 2012 gezegd: verzelfstandig het dorpshuis. Maar het gebouw was afgeschreven. Voor nieuwbouw heeft het toenmalige Zederik 1,7 miljoen vrijgemaakt. De gemeente Vijfheerenlanden berekende de kosten op een andere manier en vervolgens werd de raad geconfronteerd met de boodschap dat het 3,5 miljoen zou worden.” Met geheven handen: “Maar er was geen weg terug. Een deel van het geld zit overigens in ambtelijke kosten.”

Omzet onzeker

Als gevolg van de coronacrisis is het financiële aspect opnieuw spannend. “Je vindt geen beheerder die een contract tekent zolang zo onzeker is welke omzet je kunt draaien”, aldus Van Bemmel. “Maar we krijgen geen exploitatiesubsidie. We hebben de gemeente gevraagd: kunnen jullie voorzien? Een van de voorwaarden is: als de stichting failliet gaat, krijgt de gemeente het geheel terug. Niemand wil dat.” Voor de kerk ligt het anders. Spruijtenburg: “ Ook voor ons moet er geld komen om het gebouw te financieren. Gemeenteleden dragen dat.”

Verbindingsdeur

De samenwerking onder een dak vergroot voor alle partijen de mogelijkheden. Dorpshuis en kerk kunnen gebruik maken van elkaars ruimten. Spruijtenburg: “Er is een verbindingsdeur tussen beide delen van het gebouw.” Van Bemmel: “Het zijn twee aparte complexen met ieder een eigen bestuur.” Aan de zuidoostkant van het gebouw is de al bestaande advieswinkel van Univé Het Groene Hart gehandhaafd.

Nieuwe activiteiten

Diverse (sport)verenigingen in Leerbroek vinden binnenkort ook onderdak in De Schakel. Van Bemmel: “Ook nodigt de accommodatie ertoe uit nieuwe activiteiten op te zetten, zoals een Open Eettafel. Hopelijk komt er meer dan er ooit was: zanguitvoeringen, dartavonden. Bruiloften en partijen kunnen hier natuurlijk ook gehouden worden. Op het plein is meer ruimte voor de wekelijkse markt. Op zonnige dagen wil het Dorpshuis een terras openen waar voorbijgangers een kop koffie kunnen drinken. Er komt een oplaadpunt voor elektrische fietsen en een drinkwaterpunt van Oasen.”

Lockdown

Domper op alle enthousiasme over het gebouw is natuurlijk de lockdown. Al bekijkt Spruijtenburg dat ook van een andere kant. “We worden er nu bij bepaald dat het niet altijd gaat zoals wij wensen. We zijn heel blij met dit gebouw en hopen het te gaan gebruiken overeenkomstig het doel: kerkelijke activiteiten waarbij Gods Woord centraal staat.”