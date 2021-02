Herstel Goudriaanse molen start deze maand

GOUDRIAAN • Begin februari wordt er gestart met het herstel van de Goudriaanse molen, waarvan afgelopen zomer plotseling één van de wieken afbrak. Oorzaak: metaalmoeheid.

De verzekering keert niet uit. Wel is de bij de provincie Zuid-Holland aangevraagde subsidie voor een groot deel toegekend en kwam er 12.000 euro aan donaties binnen.

Het herstel zal in eerste instantie bestaan uit het wind- en waterdicht maken van de molenkap. In de loop van het jaar zullen ook de wieken in ere worden hersteld.

Het binnengekomen bedrag is overigens nog niet toereikend. Molenstichting SIMAV hoopt dan ook nog meer giften binnen te krijgen: www.molenfonds.nl.