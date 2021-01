Twintig jaar cel voor dubbele moordpoging bij Noordeloos

NOORDELOOS • De voortvluchtige Gerel Palm (37) is donderdag door de rechtbank veroordeeld tot twintig jaar cel voor voor een dubbele moordpoging bij Noordeloos in december 2016.

De rechtbank is van oordeel dat Palm zeer precies en planmatig te werk is gegaan. Hij zou zich goed voorbereid hebben om de beide slachtoffers Eduardo P. en Shernon B. op een geschikte plaats en op het juiste moment om het leven te brengen.

Hij schoot de twee neer in een weiland langs de provinciale weg N214 bij Noordeloos. Zij raakten zwaargewond, maar hielden zich dood en overleefden.

De rechtbank noemt het wonderbaarlijk dat beide slachtoffers de schietpartij kunnen navertellen. Een van de slachtoffers werd door zijn hoofd geschoten, waarna nog drie keer op hem is geschoten. Het tweede slachtoffer is tweemaal levensbedreigend geraakt door kogels.

Een paar dagen na het schietincident vluchtte Palm naar Suriname. Daar werd hij na enige tijd aangehouden, maar hij wist te ontsnappen uit de gevangenis. Sindsdien is hij voortvluchtig.

Gerel Palm staat sinds juni 2017 op de Nationale Opsporingslijst. Het Openbaar Ministerie heeft een beloning uitgeloofd van 30.000 euro voor de gouden tip die leidt tot zijn verblijfplaats. Het OM roept iedereen die informatie heeft over Gerel Palm op zich te melden bij de politie. Dat kan via 0800-6070, Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of het Team Nationale Inlichtingen: 088-6617734.