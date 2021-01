Containerbrand in Ottoland

OTTOLAND • Vanmorgen om 11.15 uur is de brandweer van Goudriaan en Ottoland voor het eerst uitgerukt in 2021. Bij de Beelaerts van Bloklandweg in Ottoland stond een ondergrondse container in brand.

Inmiddels is de brand geblust.

De brandweer van Goudriaan en Ottoland plaatste het volgende op hun Facebookpagina: “De eerste uitruk van 2021 is een feit! Vanmorgen zijn we gealarmeerd voor een container brand aan de Beelaerts van Bloklandweg in Ottoland. #brandweer #112 #dienstverlening #ottoland #goudriaan”