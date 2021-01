Molenlanden: openbare toiletten voor toeristen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden gaat zich inspannen voor voldoende openbare toiletten voor dagjesmensen en toeristen. Vóór de start van het toeristische seizoen 2022 moet dit gerealiseerd zijn.

De gemeenteraad besprak dinsdagavond de Toeristische Agenda Molenlanden en diende op dit punt een raadsbrede motie in. Molenlanden is namelijk een witte vlek op het gebied van openbare en/of opengestelde toiletten.

‘Toiletten horen bij een gastvrije gemeente’, vindt de raad. Nog dit voorjaar zal een inventarisatie plaatsvinden, de uitrol is beoogd voor het voorjaar van 2022. De openbare toiletten zullen onder meer zichtbaar worden in de app Hoge Nood.

Het college omarmde de motie. “We gaan er mee aan de slag”, beloofde wethouder Arco Bikker.

Toeristische inspiratiesessies

Er was nog een motie die raadsbreed werd aangenomen. Molenlanden gaat vanaf dit jaar actief toeristische inspiratiesessies aanbieden voor inwoners, verenigingen en Molenlandse toeristische ondernemers. De gemeenteraad ziet dit ‘als een unieke kans om de toeristische ontwikkeling mede vorm te geven nu er in Molenlanden nog niet zoveel toerisme is’.

Zondagsrust

De zondagsrust wordt niet expliciet opgenomen in de Toeristische Agenda Molenlanden. Dat leidde tot een stevig debat tussen onder meer Wietse Blok (SGP) en Jan Arie Koorevaar (CDA). “Wij zullen keer op keer aandacht blijven vragen voor de zondagsrust”, benadrukte Blok. Koorevaar: “De zondag is een kwaliteitsdag, ook voor ons. Die vullen we allemaal net wat anders in.”

Volgens wethouder Bikker wordt er wel degelijk rekening gehouden met de zondagsrust. “Ook het college vindt het karakter van ons gebied belangrijk.”