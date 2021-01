Corona-uitbraak in meerdere verzorgingshuizen van Rivas

LEXMOND/GORINCHEM/PAPENDRECHT • In diverse verpleeg- en verzorgingshuizen van Rivas heerst momenteel corona. Dat meldt Rivas in een nieuwsbericht op haar website.

Er zijn besmettingen in de Laakse Hof in Lexmond, De Waalburcht in Papendrecht, Waerthove in Sliedrecht, de Bannehof, Molenhoek, Steijndeld en het Gasthuis in Gorinchem en Tiendwaert in Hardinxveld-Giessendam.

In De Waalburcht in Papendrecht zijn volgens AD/DeDordtenaar twee afdelingen met in totaal 31 bewoners getroffen. Twintig bewoners zijn besmet geraakt, van wie er vijf zijn overleden.

Het aantal bewoners dat besmet is met het coronavirus in de verpleeghuizen en woonzorgcentra van Rivas varieert sterk per locatie; van enkele bewoners die besmet zijn tot meerdere besmette bewoners die bij elkaar, in cohort, verpleegd worden. Op dit moment is ongeveer 3 procent van de bewoners van Rivas-instellingen besmet met het coronavirus.