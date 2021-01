Politie zoekt getuigen van aanrijding in Leerbroek

LEERBROEK • De politie is op zoek naar getuigen van een ongeval in Leerbroek.

Op 22 december vond er rond 11.45 uur een aanrijding plaats op de Weverwijk. De tegenpartij is doorgereden en de politie is op zoek naar de bestuurder. Deze reed in een zilverkleurige personenauto. Contact opnemen met de politie kan via 0900-8844.