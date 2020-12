Pim van Santen over Niemans-affaire: ‘De onderste steen moet boven’

VIJFHEERENLANDEN • Leerdammer Pim van Santen wil precies weten hoe de besluitvorming over Niemans Beton is verlopen. “De onderste steen moet boven.”

De Varsseveld-bewoner heeft de hele affaire vanuit z’n appartement al jarenlang nauwlettend gadegeslagen en becommentarieerd, onder andere op Facebook. Hij waarschuwde onophoudelijk voor de claim die sinds 1979 als het zwaard van Damocles boven het hoofd van Vianen en later van de nieuwe fusiegemeente Vijfheerenlanden heeft gehangen.

En die claim -zo wist hij heel zeker- zou wel eens tientallen miljoenen euro’s nadeliger uit kunnen pakken dan waar wethouders en raadsleden vanuit gingen: in hun optimisme, maar misschien ook uit onwetendheid of naïviteit. Of men was wel op de hoogte, maar hield ‘ijzerenheinig’ vol dat het zo’n vaart niet zou lopen.

Natuurlijk: Van Santen is een etterbak, een nar. Anderen zien hem als een lieve brombeer. Op social media haalt hij regelmatig ongenadig uit naar - volgens hem - onbekwame politici. “Er zijn mensen die mij het liefst in stukjes zouden snijden en dan op zout zetten”, zegt hij met de nodige zelfspot. “Maar dát mag niet en dus is die gifbeker aan mij voorbij gegaan.”



‘Pain in the ass’

Voor hardwerkende ambtenaren op het stadhuis is Van Santen een pain in the ass. Maar hij wordt wel degelijk serieus genomen. Al sinds 2016 heeft de Leerdammer op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur gevraagd om openbaarmaking van alle stukken in de meer dan veertig jaar lange gerechtelijke procedure tussen de gemeente en Niemans. De behandelende ambtenaren krijgen al de kriebels als de kritische burger belt of aanschuift voor een gesprek. Want het nazoeken van alle relevante dossiers zou maanden en maanden zoekwerk betekenen. Na het zoveelste verzoek kreeg hij vanaf 2018 veel mailwisseling tussen ambtenaren, bestuurders en adviseurs toegestuurd. Maar eigenlijk kon hij er niet zoveel mee: interessante passages waren zwartgemaakt.

Van Santen vindt het onbegrijpelijk dat raadsleden al jaren en jaren in het geheim worden bijgepraat: ‘wat werd hen verteld en wanneer’? Hij zou het dolgraag willen weten. Na de Kerst kunnen ze bij de gemeente opnieuw een WOB-verzoek tegemoet zien. Hij wil het allemaal weten, inclusief de stukken van alle (27) geheime besprekingen. “De vorige verzoeken werden afgewezen, omdat de zaak onder de rechter was en het financieel belang van de gemeente in het geding was. Beide argumenten tellen nu niet meer, het gaat nu om het financieel belang van alle inwoners van Vijfheerenlanden.”

Schikking

Hij is er stellig van overtuigd dat bestuurders keer op keer hebben gefaald. Hij overweegt juridische stappen en wil direct verantwoordelijken persoonlijk aansprakelijk stellen. “Niemans heeft in 2017 immers een schikking voorgesteld van 52 miljoen euro, met finale kwijting. Dat had betekend dat partijen niets meer van elkaar te vorderen zouden hebben.” Dat kleine zinnetje heeft de gemeente volgens Van Santer echter over het hoofd gezien en jaren daarvoor ook al in de uiteindelijke verkoopakte. “Dat gaf Niemans de mogelijkheid om een veel hogere schadevergoeding te vorderen. Foutje van een domme jurist. Een duur foutje. Dit is de grond waarop ik, na ommekomst van alle stukken, via een stichting rechtsmaatregelen ga nemen tegen alle nog levende betrokkenen die fouten hebben gemaakt.” Meer informatie via niemans@pimvansanten.nl.



Dick Aanen