Arkel gehuld in kerstsferen; burgemeester reikt prijzen uit

ARKEL • Heel Arkel is deze dagen in kerstsferen gehuld. Overal zijn gezellig lichtjes en taferelen te zien. De jury van Arkel The Christmas Village had de zware taak om hier de prijswinnaars uit te kiezen.

En dat was bijna onmogelijk, want heel veel Arkelaren hebben enorm hun best gedaan om hun tuin, straat en huis volledig in kerstsfeer te brengen. “Het is waanzinnig mooi om te zien dat er zoveel betrokkenheid is binnen Arkel”, oordeelde de jury.

De jury bestond uit de burgemeester en vier betrokken Arkelaren. Nadat zij afgelopen maandag het dorp door waren gegaan om te jureren, deden zij dit vrijdag weer om de prijzen uit te reiken. Natuurlijk weer vergezeld van Arkels eigen kerstman De volgende prijzen zijn uitgereikt:

Best versierde straat:

Bazuinstraat

Wilhelminastraat

Pruimendreef

Leukst versierde huis:

Appeldreef 1

Dr. Dreeslaan 328

Folkertstraat 15

Mooiste kersttafereel:

Wilhelminastraat 50,52,54

Dam 26

Harpstraat 26,28

Een speciale eervolle vermelding is er voor het huis aan Schotdeuren 2. Hier staat zelfs een sneeuwkanon op het dak. Deze gingen er vandoor met de Burgemeesterspluim!