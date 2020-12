Aannemersbedrijf Van Leeuwen uit Meerkerk gaat kindcentrum Hoef en Haag bouwen

HAGESTEIN • Aannemersbedrijf P. van Leeuwen uit Meerkerk gaat het kindcentrum Hoef en Haag bouwen. Dat is de uitkomst van de aanbestedingsprocedure.

Van Leeuwen is verheugd om regionaal aan de slag te kunnen. De aannemer heeft ruime ervaring met scholen bouwen. Zo heeft hij onder andere de school in Ameide gebouwd. De gemeente heeft daarom alle vertrouwen in een goede samenwerking. In het nieuwe jaar zal het bedrijf zich voorstellen en de aanpak van het project bekend maken.