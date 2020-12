PromoTechGroup: ICT-dienstverlening in de volle breedte

LANGERAK • Voor alles op het gebied van ICT biedt de PromoTechGroup in Langerak een breed pakket aan diensten. Zowel particulieren als bedrijven maken al jarenlang graag gebruik van de ervaring, kennis én klantgerichtheid van de teams van Promo Systems, ProdaCom en Promo Computers.

Een goed voorbeeld van die klantgerichtheid zijn de cursussen die via Promo Computers aangeboden worden. “Je kunt daarbij onder meer denken aan het beheer van je foto’s, het werken in de Cloud en het herkennen van spam”, vertelt eigenaar Marco Eegdeman. “We hebben dit jaren geleden al eerder gedaan, maar we merkten dat de vraag er weer volop is. Daar spelen we graag op in. Het zijn korte trainingen van twee uur, in kleine groepen. Indien gewenst kunnen we ook bij mensen thuis langsgaan. Het aanbod en de verder informatie is te vinden op www.promocomputers.nl.”

Computerwinkel

Eegdeman begon in de jaren negentig op een zolderkamer in Nieuwpoort met zijn eigen bedrijf. In 2000 verkaste hij naar de Wilhelminastraat in Langerak, waar hij in een voormalige supermarkt een computerwinkel inrichtte. “In de loop van de jaren is dat steeds verder uitgegroeid. Momenteel bieden we met Promo Systems, ProdaCom en Promo Computers ICT-dienstverlening in de volle breedte aan.”

Hij maakte de onstuimige groei en het belang van het werken met computers en Internet van dichtbij mee. “Een goed werkend netwerk en een up to date beveiligingssysteem zijn voor zowel particulieren als ondernemers van levensbelang geworden. Een computer die crasht of Internet dat uitvalt, levert vaak meteen grote problemen op. Daarom bieden we onderhoudscontracten aan; voor particulieren sinds kort en voor bedrijven al veel langer. Zeker bij een onderneming moeten storingen simpelweg tot een minimum worden gehouden. Met regelmatig onderhoud en actief beheer zorgen wij ervoor dat je dit voorkomt. Het zou eigenlijk net zo vanzelfsprekend moeten zijn als een APK voor je auto.”

Advies

Zeker zo belangrijk: als spin in het web overzien de gecertificeerde specialisten van de PromoTechGroup alle ontwikkelingen op ICT-gebied. Zo kunnen zij gevraagd en ongevraagd deskundig advies geven.

“We helpen onze klanten hier graag mee. Dat geldt voor bedrijven die zelf geen ICT-afdeling hebben, maar ook grotere ondernemingen schakelen ons in. Vaak hebben zij diverse systemen draaien, terwijl ze liever alles in één omgeving ondergebracht zien. Wij bouwen dan een applicatie waarin we die systemen samen laten komen. En ondersteuning voor bedrijven en particulieren leveren wij snel en efficiënt; met één druk op de knop kunnen we op afstand de computer ondersteunen van de klant en zo nodig gaan we ter plaatse.”

Wilhelminastraat 71, Langerak

088-2228585

info@promotechgroup.nl

www.promotechgroup.nl

Dit bedrijfsportret stond in het magazine Langs de Lek, dat hier integraal te lezen is.