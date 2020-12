Gouden Planetree-certificering voor Rivas

GORINCHEM/REGIO • Alle woonzorglocaties én de wijkverpleging van Rivas Zorggroep zijn wederom beloond met de Planetree-certificering.

Op 2 december namen vertegenwoordigers van Rivas, strikt volgens de RIVM-richtlijnen, in het kantoor van de wijkverpleging in Hardinxveld-Giessendam, bewijs van certificering in ontvangst. Nieuw is de classificering waarin Rivas het hoogst haalbare, de gouden Mensgerichte Zorg Certificering, heeft behaald. Planetree is een internationale erkenning voor mensgerichte zorg waarbij de cliënt centraal staat.

“We zijn erg trots dat alle woonlocaties van Rivas het Planetree-label hebben behaald”, zegt Heidi Ruis, adviseur Planetree bij Rivas. “Als organisatie laten we zien dat we de werkwijze die bij Planetree hoort in ons bloed hebben.”

Mensgerichte zorg

De toekenning van het Planetree-label onderstreept dat Rivas Zorggroep dankzij haar gedreven zorgverleners, ook onder de hoge druk door de coronacrisis, de menswaardigheid van haar cliënten en bewoners zoveel mogelijk op de eerste plaats zet.

Heidi Ruis deelt waarom Planetree zo belangrijk is voor Rivas Zorggroep: “Achter elk individu schuilt een uniek mens met een eigen identiteit. Met eigen opvattingen, normen en waarden en niet onbelangrijk: eigen regie op het leven. Ook wanneer je niet meer volledig zelfstandig voor jezelf kunt zorgen, en die zorg daarom van anderen ontvangt. De principes van Planetree bestaan uit richtlijnen voor de cliënt of bewoner en zijn/haar omgeving, bejegening, aandacht en de zorgverlening. Deze principes ondersteunen ons om onze belofte te realiseren.”

Vol lof over de zorg

De Planetree-certificering bestaat uit een intensieve reeks van diverse bezoeken, audits en panelgesprekken met medewerkers, cliënten of bewoners en familie. Planetree-auditor Wyneke Oostenveld vertelt vol lof over alle inspanningen ondanks de uitdagingen en onzekerheid die COVID-19 met zich meebrengt: “Rivas heeft hiermee echt een fantastisch resultaat behaald. Op alle 17 locaties voor wonen en zorg en in de wijkverpleging hebben we talloze verhalen gehoord over hoe cliënten en naasten de zorg als excellent én liefdevol ervaren. Mensen voelen zich gezien en gehoord en betrokken bij hun eigen zorg. We zien in Rivas een leergierige organisatie.”