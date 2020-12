Skelettenvondst in Vianen kost gemeente Vijfheerenlanden al 150.000 euro

VIANEN • De archeologische opgravingen bij de Blauwpoort in Vianen hebben de gemeente nu al zo’n anderhalve ton gekost. Dat schrijft het college in een brief aan de raad.

Er was geen geld voor begroot, omdat de gemeente niet had gerekend op de vondst van tientallen skeletten, zo is te lezen op de website van RTV Utrecht.

In Vianen werden twee weken geleden bij graafwerkzaamheden meerdere skeletten gevonden. Het lijkt te gaan om een massagraf van eeuwen geleden.

Dat graven gaat trouwens nog wel even door en ook nader onderzoek zal niet goedkoop zijn. In een speciaal depot wordt deze dagen gekeken naar welke skeletten in aanmerking komen voor specialistisch onderzoek.