Kerstconcert in Haute Cultuurhuis in Langerak

LANGERAK • In het Haute Cultuurhuis aan de Lekdijk 96 in Langerak wordt op zaterdag 12 december vanaf 19.30 uur de voorstelling Lichtkind uitgevoerd. Dat is een lichtvoetig Kerstverhaal, omlijst met prachtige muziek, uitgevoerd door het Pelgrim Trio. Met muziek van Beethoven, Tsjaikovski, Mason, Piazzolla en Vaughan Williams. De voordrachten zijn van Marieke van Leeuwen.

Toegangsprijs is 16,50 euro, inclusief koffie/thee met petitfour. Reserveren van kaartjes kan via info@hautecultuurhuis.nl. De zaal is één uur voor aanvang geopend.

De uitvoering vindt ook nog plaats op zondag 13 december, zaterdag 19 december en zondag 20 december in de Trinitatiskapel in Dordrecht. Voor meer informatie: www.kerstconcertendordrecht.nl.