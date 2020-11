Verkeerslicht wijst meest risicovolle patiënten aan

DORDRECHT • Een ‘verkeerslicht’ met drie kleuren helpt in te schatten hoe de toestand van een opgenomen patiënt zich zal gaan ontwikkelen. De chirurgische afdeling A2 van het Albert Schweitzer ziekenhuis is er deze maand als eerste mee gaan werken, later volgen alle andere verpleegafdelingen.

De computer kijkt mee naar de gemeten vitale functies en informeert de zorgverleners met een rood, oranje of groen bolletje voor elke patiënt.

Bij de start van een nieuwe dienst, staat een verpleegkundige of arts-assistent voor elke patiënt stil bij de vraag: Hoe gaat het met deze patiënt? “Minstens zo interessant is echter de vraag: Hoe ging het de afgelopen 24 uur met deze patiënt?”, zegt intensivist Ralph So. “Vanuit de trend kun je beter inschatten hoe het écht gaat. De zorg wordt dan meer proactief en minder reactief. Je kan eerder bijsturen of opschalen.”

Dat is de gedachte achter het nieuwe waarschuwingssysteem, gebaseerd op het Engelse NEWS (National Early Warning Score). Het helpt om onbedoelde schade bij patiënten, ongeplande IC-opnames en zelfs reanimaties en overlijden te vermijden. Het is een volgende stap in het Spoed Interventie Systeem van het Albert Schweitzer ziekenhuis: een reeks maatregelen en middelen waarmee al ruim vijftien jaar vitaal bedreigde patiënten steeds beter en eerder worden herkend. NEWS is een internationaal systeem dat veelbelovende resultaten laat zien in Engeland.

So: “Voorkomen dat een patiënt onnodig achteruit gaat, zit voor een groot deel in het tijdig herkennen van het begin van die achteruitgang. Het digitale waarschuwingssysteem helpt hierbij, door een risicoprofiel te berekenen uit zes vitale functies die de afgelopen 24 uur bij de patiënt zijn gemeten: ademfrequentie, zuurstofsaturatie, bloeddruk, hartfrequentie, bewustzijnsniveau en temperatuur. Dit profiel wordt vertaald in een stoplichtkleur: groen, oranje of rood. Op basis hiervan beslist de verpleegkundige hoe intensief de patiënt verder wordt gemonitord en of de arts wordt geïnformeerd.”

Het systeem vervangt niet de klinische blik of het niet-pluisgevoel van de zorgverlener, maar helpt wel om te signaleren en prioriteren. Renate Cabaret, afdelingsverpleegkundige en net als So ook lid van het team dat het systeem heeft geïmplementeerd: “Patiënten met rood licht worden als eerste besproken bij de overdracht en kunnen vaker tussentijds worden beoordeeld en beter in de gaten worden gehouden. De computer wijst ons aan wie de meest risicovolle patiënten op de afdeling zijn, zodat wij daarnaar kunnen handelen, ook bij hoge werkdruk en complexe patiënten. Het geeft meer rust, efficiency en veiligheid.”