Agnes Janssen uit Nieuwpoort winkelt bijna 110 euro in één minuut

GIESSENBURG/NIEUWPOORT • Agnes Janssen uit Nieuwpoort heeft op donderdag 19 november één minuut gratis gewinkeld bij Albert Heijn De Kreij in Giessenburg.

In haar karretje zat na 60 seconden voor 109,21 euro aan boodschappen. Dit was de hoofdprijs van de aan huis verkochten loten van de rommelmarkt van Goudriaan. De prijs was beschikbaar gesteld dor Albert Heijn De Kreij. Op de foto staat Agnes met Remon de Kreij van de supermarkt.