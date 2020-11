Ruim 4000 euro aan boodschappen voor Voedselbank Giessenlanden

AMEIDE • Kim Langerak heeft samen met Jeannette Brinkman van Kringloop Ameide en Mariëlle de Jong voor de vijfde keer de cadeaukaarten van de Postcode Loterij ingezameld voor Voedselbank Giessenlanden. Dit jaar hebben zij voor 4.003,50 euro aan boodschappen kunnen doneren aan de Voedselbank.

Wat vijf jaar geleden is begonnen als een goed idee, is nu uitgelopen tot een jaarlijkse inzamelactie waarbij de cadeaukaarten van heinde en ver komen. De kaarten worden opgestuurd vanuit Drachten, Rotterdam en ga zo maar door. Veel kaarten worden door lokale buurtbewoners bij de drie inzamelpunten door de brievenbus gedaan of afgegeven.

Vanwege corona hebben de organisatoren de kaarten dit jaar niet bij de mensen thuis opgehaald. Mensen waren bereid om deze zelf af te geven of op te sturen, waardoor een groot bedrag aan kaarten is ingezameld. Volgend jaar gaan ze nog meer inzamelpunten maken. “Daarbij zal de Albert Heijn in Giessenburg ons weer helpen, net zoals zij dat deze keer ook fantastisch hebben gedaan”, aldus de organisatoren.