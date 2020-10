Schreeuw om starterswoningen in Ameide

VIJFHEERENLANDEN • Inwoners en politici van de gemeente Vijfheerenlanden trekken opnieuw aan de bel over de woningnood in de gemeente. In een digitale commissievergadering hebben meerdere inwoners deze week hun zorgen uitgesproken over de huidige situatie.

Eerder stuurden jongeren uit Ameide al een brief naar de gemeenteraad om aan te geven dat ze geen huis kunnen kopen in hun dorp. Er worden te weinig nieuwe huizen gebouwd, en wat wordt gebouwd is te duur voor starters.

Ook de 22-jarige Gerben Willemse uit Ameide wil graag in het dorp blijven wonen, maar geeft aan dat dat als alleenstaande jongvolwassene niet kan. “Het probleem voor jongvolwassenen is dat zij sinds een paar jaar met een hogere studieschuld te maken hebben en met een flexibilisering van de arbeidsmarkt. Daarom is een vast contract niet voor iedereen weggelegd en is het lastig een hypotheek te krijgen die hoog genoeg is om een huis in Ameide te kopen.” Gerben Willemse is van mening dat als de gemeente niet ingrijpt, Vijfheerenlanden een exclusieve gemeente wordt voor bepaalde bevolkingsgroepen.

Bouwen in de boomgaard

Om het probleem van onder andere Gerben Willemse op te lossen, schiet zijn familie te hulp. Inspreekster Liesbeth Zaagman-Kon geeft aan dat Gerben haar neef is en ze stelt voor om grond van haar familie te gebruiken om woningen op te bouwen.

“Mijn familie is eigenaar van een voormalige boomgaard achter een woning aan de Tiendweg in Tienhoven aan de Lek. Om het tekort aan starterswoningen op te lossen willen wij de boomgaard ter beschikking stellen voor de woningbouw”, vertelt zij de commissieleden.

Ook de buren zouden wel een deel van hun perceel bij het plan willen te betrekken. Dat bevestigt ook de buurvrouw, mevrouw De Mik. “We hopen dat de gemeente dit burgerinitiatief wil steunen.”

‘In de meewerkstand’

Teus Meijdam van VHL Lokaal vindt het een goed plan en wil dat de gemeente in de ‘meewerkstand’ gaat. “Wij vinden het een uitstekend initiatief, wij zullen dit zeker steunen. Wij zijn ook al bij de locatie gaan kijken en het is een prima locatie als je Ameide een stukje wil laten groeien.”

Ook D66 wil graag een kijkje komen nemen in de boomgaard van de familie Kon. Fractievoorzitter Klaas de Zwaan vindt dat dit soort bewonersinitiatieven voor de ontwikkeling van woningen even serieus genomen moet worden door de gemeente als de ideeën van marktpartijen. “Het is zaak om de schouders eronder te zetten. In de voormalige gemeente Zederik zijn te weinig starterswoningen gebouwd.” Het is volgens hem dan ook eigenlijk een ‘oud probleem’ dat moet worden opgelost.

Bezorgdheid niet nodig

Volgens wethouder Zevenhuizen zijn de zorgen van de lokale politici over dat er te weinig gebeurt op het gebied van starterswoningen niet nodig. “We gaan echt bouwen, dat komt er echt wel aan”, stelt de wethouder. Zevenhuizen geeft aan dat er veel plannen op de achtergrond lopen. “Maar die zijn nog niet zover dat ze in de openbaarheid zijn.”

Om het voorstel van de families Kon en De Mik te steunen, moet de gemeente een wijziging van het bestemmingsplan doorvoeren. Wethouder Zevenhuizen is blij verrast met het voorstel van de insprekers. “Uiteraard zijn we bereid om naar de plannen te kijken. We zullen zelf het initiatief nemen om contact met hen op te nemen.”

