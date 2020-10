Appeltaartactie in Schelluinen

SCHELLUINEN • De huidige corona-maatregelen zorgen er voor dat er dit najaar helaas geen erwtensoepactie wordt gehouden door de dorpskerk in Schelluinen. Wél is er ruimte voor een alternatieve actie: de verkoop van appeltaarten.

Een andere actie dus, maar daarom niet minder smakelijk. Elke vooraf bestelde appeltaart wordt inclusief slagroom op zaterdag 31 oktober thuis bezorgd.

De appeltaarten kunnen tot en met vrijdag 30 oktober 18.00 uur, telefonisch op nummer 0183-62.53.32, of per mail administratie@hervormdschelluinen.nl worden besteld. De appeltaarten kosten € 9,95 per stuk en de opbrengst is bestemd voor het onderhoud aan de dorpskerk van Schelluinen.